Inter, il talento del Como ha stregato i nerazzurri | Duello di mercato con Juve e Milan

Ausilio sta valutando il classe 2004 per rinforzare il centrocampo in prospettiva

La prestazione di ieri sera del Como sul campo dell’Atalanta ha messo in risalto i giocatori di maggior talento presi nel mercato estivo. Uno su tutti è Nico Paz, classe 2004 arrivato dal Real Madrid per 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e che contro i bergamaschi ha portato all’autogol di Kolasinac del momentaneo 1-2 grazie a un suo tiro. Ora sul giocatore c’è l’interesse del big di Serie A.

Sfida tra big per il talento spagnolo

Come riportato da Calciomercato.com, le squadre interessate maggiormente a Nico Paz sono Inter, Juve e Milan che seguono con attenzione il ragazzo per la prossima estate. Più defilato c’è il Napoli che però in questo momento è completo a centrocampo e non ha bisogno di altri rinforzi.