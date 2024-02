Inter, il tesoretto può fruttare 30 milioni di euro | Pronti gli acquisti per il futuro

Terminato il mercato in queste ore vanno fatti i conti tra acquisti e cessioni per le big della serie A, tra cui l’Inter. E proprio Tuttosport ha fatto il calcolo delle partenze fatte in casa nerazzurra e di quanto hanno fruttato. “Il primo riferimento, proprio perché si tratta dell’ultimo giocatore, in ordine cronologico ad lasciato Appiano Gentile, porta a Stefano Sensi (sempre che nella tarda serata inglese – dove il mercato ha chiuso alla mezzanotte italiana, le 23 locali – non siano sorti problemi). L’Inter lo ha ceduto in via definitiva al Leicester, ma se la squadra di Maresca dovesse essere promossa in Premier League (attualmente le Foxes sono prime in classifica con un rassicurante + 11 sul Southampton, terzo) i nerazzurri percepirebbero un bonus da 2.5 milioni”.

Inter da Buchanan sino alle cessioni | Il punto sul mercato

“Dall’Inghilterra, alla Francia. Il Marsiglia di Gattuso, ma soprattutto di Correa, ha bisogno di un filotto importante di risultati per recuperare terreno e centrare quantomeno i preliminari della prossima Champions League. Solo così i transalpini, dopo aver già versato 2 milioni dall’Inter, saranno costretti a riscattare il Tucu – che sinora ha deluso le aspettative – visto l’obbligo in caso di piazzamento tra le prime quattro in Ligue 1, o meglio, la qualificazione al torneo più nobile per club in Europa, fissato a 12 milioni.

In Spagna non c’è una vera e propria squadra da sostenere, bensì un calciatore: quel Lucien Agoumè che ha scartato proprio il Marsiglia per accasarsi al Siviglia. Se gli andalusi dovessero essere soddisfatti delle prestazioni del centrocampista, potrebbero far valere il riscatto stabilito a 8 milioni. Discorso che vale anche per Zinho Vanheusden, visto che ormai difficilmente i nerazzurri farebbero valere il controriscatto qualora lo Standard Liegi investisse 7 milioni per il cartellino del belga.

Situazione diversa per Oristanio – il Cagliari ha il riscatto a 4 milioni, l’Inter il controriscatto a 5.5 -, Pio Esposito, lo Spezia dovrebbe investire 5 milioni, i nerazzurri per non perderne il controllo spenderne 7 –, Sebastiano Esposito, per cui la Sampdoria verserebbe 7 milioni in caso di promozione, altrimenti si dovrebbero valutare nuove piste – e Filip Stankovic, su cui i nerazzurri hanno la decisione finale. Sicuri del rientro Valentin Carboni e Satriano, in prestito secco al Monza e al Brest”, si legge sul quotidiano, aspettando i possibili acquisti di Zielinski e Taremi.