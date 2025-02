Cambiamenti in vista ad Appiano Gentile. In estate ci sarà un po’ di rivoluzione in casa Inter dopo la stagione non brillante dei nerazzurri. Prevista un’estate di mercato movimentata. L’età media piuttosto alta della squadra, infatti, impone ragionamenti in seno alla dirigenza, sia in entrata che in uscita.

Inter, Bisseck e Frattesi verso l’addio?

Da mesi è in giro la notizia di un addio di Davide Frattesi a fine stagione. L’impatto avuto dal centrocampista ex Sassuolo nelle ultime apparizioni fra campionato e coppe non ha portato i suoi frutti. Colpa del ridotto minutaggio troppo limitante per un calciatore della sua caratura, certo, ma anche di una serie di distrazioni mentali legate al suo futuro, che nelle passate settimane hanno caratterizzato buona parte dei discorsi di mercato dell’Inter. Con la sua uscite i nerazzurri incasserebbero almeno 50 milioni.

Poi ci sarebbe Bisseck, chiesto da mezza Europa. Il difensore tedesco ha un valore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Bisseck, rientra nella lista delle uscite perché è uno dei profili ideali eventualmente per garantire un incasso importante. Con queste due uscite l’Inter potrebbe pensare a nuovi arrivi.