Inter, Inzaghi: “Attenzione alla Fiorentina, è un’ottima squadra. Volevamo questi sorteggi”

Intervistato ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina di Italiano, fresca di passaggio del turno contro il Rapid Vienna in Conference League.

Inzaghi: “Le fasce arma da sfruttare contro la Fiorentina”

Ottimo inizio di campionato, quanto è importante confermarsi dopo le prime due gare?

“Senz’altro siamo partiti con grande determinazione, i ragazzi sono stati molto bravi. Domani affronteremo una partita molto importante con la solita determinazione”.

La Fiorentina pratica un calcio di qualità e ha molti giocatori creativi. Che gara si aspetta?

“Sappiamo che affronteremo un’ottima squadra, allenata molto bene con ottimi giocatori. Sappiamo che in questi anni abbiamo giocato spesso con loro e sono state sempre partite difficili. Dovremo essere molto bravi ad approcciare il match nel modo migliore”.

La gara si può decidere sulle fasce laterali?

“Chiaramente sia noi che i viola per i nostri principi di gioco usiamo tanto le fasce, sarà un match in cui saranno molto impegnate. Noi dovremo essere bravi a coprire il campo nel modo migliore perché la Fiorentina è molto brava”.

Si è vista un’Inter molto dinamica in attacco mantenendo l’equilibrio. Quanto ha lavorato per costruire questa solidità difensiva?

“I ragazzi è da 50 giorni che lavorano molto bene sui principi e su altri aspetti in cui dobbiamo migliorare. Io e il mio staff siamo molto soddisfatti perché vediamo che i giocatori cercano sempre di soddisfare le nostre richieste”.

Sono arrivati giocatori importanti, come valuta il mercato dell’Inter? Soddisfatto dei nuovi arrivi? Il gruppo si sta amalgamando bene?

“Sì, i nuovi stanno lavorando molto bene. Sappiamo che è stato fatto un grosso cambiamento, abbiamo perso giocatori importantissimi che hanno fatto molto bene in questo percorso. Ne sono arrivati altrettanto importanti, qualcuno più esperto che aiuterà i giovani a inserirsi prima possibile”.

Come valuta il girone di Champions e quanto potrà appassionare i tifosi alla luce della qualità delle squadre coinvolte?

“Aspettavamo questi sorteggi. L’anno scorso sapevamo che tipo di sorteggio ci è capitato, quest’anno il girone è molto competitivo perché conosciamo il Benfica per averlo affrontato la scorsa stagione, la forza del Salisburgo e la Real Sociedad che gioca un ‘ottimo calcio, protagonista nella Liga. Al momento giusto cercheremo di farci trovare pronti”.