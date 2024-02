Inter, Inzaghi re delle notti europee. Con lui i nerazzurri sono un’altra squadra

Dopo la vittoria meritata di ieri sera contro l’Atletico Madrid per 1-0 decisa da Arnautovic, Inzaghi ha messo un ulteriore passo verso la sua crescita professionale da allenatore con l’Inter.

Inter, Inzaghi inserito dalla Uefa tra i 3 migliori tecnici d’europa

Prima di Inzaghi l’Inter in tre precedenti non era mai riuscita a passare la fase a gironi, da quando c’è lui sulla panchina interista le cose sono cambiate a cominciare dalla scorsa stagione in cui i nerazzurri hanno fatto la grande cavalcata che l’hanno portati fino alla finale di Istanbul poi persa contro il Manchester City, che tra l’altro è proprio l’ultima sconfitta in Champions League. Con Inzaghi l’Inter ha ottenuto in Champions 15 vittorie, 7 pareggi, e 6 sconfitte in 28 gare, con una competizione quella di quest’anno ancora tutta da giocare.