L’Inter di Simone Inzaghi sta facendo i conti con un’infermeria piena già da tempo. Nonostante tutto i nerazzurri sono riusciti a tenere il passo, ma per il finale di stagione servono tutti. L’infermeria, piuttosto affollata, vedrà uscire qualche giocatore nelle prossime settimane.

Inter, quattro rientri in arrivo

Il club nerazzurro ha persoanche Denzel Dumfries che non è stato convocato dalla Nazionale olandese a causa dei problemi fisici. Stessa sorte, per un problema muscolare, anche per Thuram, rientrato dalla Nazionale. Ma Simone Inzaghi potrà sorridere a breve, perché mentre due giocatori si fermano ai box, ben quattro viaggiano spediti verso il rientro. Dimarco, Darmian e Zalewski, alle prese con le noie fisiche nelle ultime settimane, stanno smaltendo i propri infortuni e saranno a disposizione per la gara contro l’Udinese, salvo clamorosi ribaltoni dei prossimi giorni. Se tutto procede come previsto, i tre verranno gestiti prima di lanciarli in campo dal primo minuto. Servirà cautela, soprattutto per Zalewski, il cui infortunio è stato più delicato rispetto a quello degli altri.

Per quanto riguarda de Vrij, colpito da una leggera infiammazione al ginocchio, non sarà un problema grave, dovrà attendere che il dolore passi, ma le due settimane della sosta dovrebbero essere sufficienti.