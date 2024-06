Inter, Inzaghi vuole un attaccante | Marotta punta Depay a zero

Marotta punta Memphis Depay a parametro zero per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi.

L’Inter continua a lavorare per regalare a Inzaghi un nuovo attaccante. Il tecnico nerazzurro pensa sempre ad Albert Gudmundsson come rinforzo ideale nella sua trequarti ma il Genoa chiede circa 40 milioni di euro. E allora per ‘attaccante potrebbe non rimanere un budget elevatissimo.

Depay è svincolato, Marotta prepara il colpo a parametro zero

Per questo l’idea di Marotta è quella di aspettare un’occasione low cost a fine mercato: secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, va monitorata la situazione di Memphis Depay, che ha risolto il contratto con l’Atletico Madrid ed è a tutti gli effetti uno svincolato.