Inter-Kairat Almaty, probabili formazioni e dove vedere la partita

Torna la Champions League anche per l’Inter che oggi, mercoledì 5 novembre, scende in campo contro i kazaki del Kairat Almaty nella quarta giornata della fase campionato.
Inter-Kairat Almaty, probabili formazioni
L’Inter di Chivu arriva alla sfida di oggi con un punteggio pieno (9 punti) e vanno a caccia di un successo che potrebbe essere essenziale in ottica qualificazione.
Il Kairat arriva a San Siro con l’intenzione di smuovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 punto.
Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.
Kairat Almaty (4-2-3-1) Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.
Dove vedere la partita
Il match di San Siro, Inter-Kairat Almaty verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, oggi, 5 novembre 2025 alle ore 21. La partita di Champions League sarà visibile anche in streaming con il sito o l’app di Prime Video.