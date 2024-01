Inter, la Gazzetta celebra Inzaghi: “Staccati Lippi e Capello. Successo meritato”

Ieri sera a Ryad è arrivata la terza vittoria consecutiva per l’Inter in supercoppa, quinta per Simone Inzaghi che stacca nell’albo d’oro Lippi e Capello per vittorie. La gazzetta dello sport analizza così la vittoria in sofferenza dei neroazzurri.

Inter, decisivo il gol di Lautaro Martinez

“Il suo gol decisivo è stato anche una carezza al cielo. Rombo di Toro”. Così la gazzetta dello sport omaggia un grande campione che ci ha lasciato come Gigi Riva e ne elogia un altro come il bomber dell’Inter.

“L’Inter non ha ripetuto la prestazione abbagliante di venerdì. Ha dovuto soffrire per vincere, senza sperpero di bellezza, stavolta. Ma ha meritato il primo trofeo stagionale”.