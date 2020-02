Un dato ben augurante per l’Inter visto che nei 21 campionati di Serie A a 20 squadre disputati finora solo in due occasioni non ha vinto il titolo la squadra che ha subito meno goal

L’Inter crede alla vittoria dello scudetto. Sulla sponda nerazzurra del Naviglio c’è voglia di fermare l’egemonia bianconera e di tornare ad assaporare la gioia della vittoria dopo 10 anni di astinenza.

Gli acquisti di Moses, Young e soprattutto del danese Eriksen sono il segnale che la Beneamata vuole giocarsi le sue carte fino all’ultima giornata. Inoltre bisogna considerare che gli uomini di Conte sono ancora impegnati in Coppa Italia dove sfideranno il Napoli in semifinale e in Europa League dove ai sedicesimi di finale se la vedranno contro i bulgari del Ludogorets. Dunque, per forza di cose la rosa doveva essere allargata.

Inter, miglior difesa della Serie A

Al momento ad avvallare la candidatura della compagine meneghina sono i numeri, visto che con soli 18 goal subiti in 22 giornate, Skriniar e compagni hanno il reparto difensivo meno battuto dell’intero torneo. Lazio e Juventus le due concorrenti per la conquista del tricolore ne hanno subiti rispettivamente 20 e 21. Certo, pochi in più, che però alla fine della stagione possono fare la differenza.

Subire meno goal è sinonimo di scudetto

Il campionato italiano è nell’accezione comune quello in cui si bada prima a “non prenderle e poi a darle”. Negli ultimi anni la tendenza però è cambiata e si tende a privilegiare molto l’aspetto offensivo e per questo diverse partite finiscono con tanti goal segnati.

Nonostante ciò, “la legge della miglior difesa” continua a dominare sul massimo torneo calcistico nazionale. In 21 campionati di Serie A a 20 squadre disputati finora, ben 19 volte a vincere lo scudetto è stata la squadra con la retroguardia meno perforata. Solo nelle stagioni 2006/2007 e 1946/47 questo dato è venuto meno. D’altronde, non può andare sempre tutto nel medesimo verso e quindi è bene che l’Inter faccia affidamento su questa interessante statica, che nella maggior parte dei casi è garanzia di successo.