Inter, Lautaro scatenato in Argentina: “Il pallone d’oro 2025? Sono io”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, sempre più scatenato, in campo e fuori. In vista del ritorno del campionato, dopo la sosta delle Nazionali, si scalda per il derby d’Italia. Il Toro, entrato al 74′ nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, contro il Venezuela, il capitano dell’Inter segna il gol del 2-0 dopo 2′ di testa su assist dell’ex juventino Nico Gonzalez (3-0 finale) diventando con 33 centri il quinto miglior marcatore assoluto nella storia della nazionale albiceleste.

Inter, Lautaro senza freni, e senza filtri

Il capitano della Beneamata è in splendida forma. Dopo la delusione Champions, l’attaccante argentino ha ripreso a pieno il ritmo e il mood. In un’intervista esclusiva che sarà pubblicata sabato su France Football, l’attaccante, sorridendo, ha detto: “Il Pallone d’oro 2025? Sono io… “.

Lautaro ha rilasciato una lunga intervista dove ha toccato diversi argomenti. Lautaro Martinez: “Il difensore più forte mai affrontato? Sergio Ramos. Radamel Falcao il giocatore cui mi sono ispirato da bambino. Messi è il miglior assistman con cui ho giocato – ha proseguito – Lui in una parola? Extraterrestre…”. Non solo, il giocatore ha avuto modo di parlare anche di Lionel Messi. Lautaro Martinez: “Messi? È stata una notte speciale che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà. Lui l’ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia: sicuramente speciale per lui. Per noi è stata gigante per quello che significa e per l’esempio che ci lascia”.