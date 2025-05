Inter-Lazio, le ultime sulle formazioni

Inter – Lazio, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, è uno scontro decisivo per entrambe le formazioni: i nerazzurri lottano per lo Scudetto, i biancocelesti per l’Europa che conta. Inzaghi tiene d’occhio i titolarissimi e punta a recuperare Mkhitaryan, Pavard e Frattesi; in difesa torna Acerbi, mentre Zielinski si candida a una maglia da titolare accanto a Calhanoglu. Lautaro Martinez sta ancora lavorando a parte, per questo in avanti potrebbe esserci Taremi accanto a Marcus Thuram. Baroni andrà a Milano senza Pellegrini e Zaccagni, squalificati; assente anche Nuno Tavvares, mentre Isaksen è a rischio forfait per alcuni problemi muscolari. Il tecnico laziale valuta alcune candidature in diverse zone del campo: Hysaj in difesa, Vecino a centrocampo e Pedro in attacco. La gara, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederla su Sky GO e NOW.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni