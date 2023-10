Intervenuto ai microfoni di FcInter1908, Luciano Marangon, è tornato a parlare di Inter e Roma. Due squadre dove il difensore ha militato. Ecco il suo pensiero.

“L’Inter sta mantenendo i suoi propositi di inizio stagione, cioè di puntare allo scudetto, mentre la Roma è partita con un po’ di difficoltà ma si sta ritrovando. Si conoscono bene le squadre di Mourinho, sono ostiche, quindi sicuramente non sarà una passeggiata per l’Inter, anche se si gioca a San Siro. Diciamo che le posizioni in classifica rispecchiano piuttosto bene l’andamento avuto dalle due squadre fin qui”.

“Devo dire che mi fa strano: andò via dall’Inter dopo una stagione ottima, al Chelsea non è andato bene ed è tornato a Milano, e non è stato un grande ritorno. Non capisco perchè ci sia tutta questa aspettativa da parte dei tifosi nerazzurri. Sicuramente verrà fischiato, perchè quello fa parte del gioco del calcio, quando un giocatore fa bene e viene amato dal pubblico se ne va succede così quando torna da avversario. Sono dei professionisti, non soffrono queste situazioni. Se fossi Lukaku avrei questo desiderio di portare a casa il risultato e di fare gol, avrei quella carica in più per scendere in campo con una motivazione forte”.

C’è il rischio che tutta questa attenzione nei confronti di Lukaku possa far deconcentrare l’ambiente Inter?