Romelu Lukaku sotto osservazione, domani gli esami strumentali ma filtra ottimismo

Le condizioni di Lukaku non dovrebbero esser preoccupanti, si parla addirittura di possibile recupero per la gara di mercoledi contro la Sampdoria. Si procede con cautela in attesa degli esami strumentali in programma domani, ma in vista delle gare con Roma e Juventus c’è ottimismo, nei due big match il gigante belga dovrebbe essere a disposizione di Antonio Conte.