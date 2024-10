Inter, Marotta ci pensa: Jonathan David a zero?

“Tuttosport” riporta oggi un nome di mercato che nelle ultime settimane è stato accostato ai nerazzurri: Jonathan David. L’attaccante è nato a Brooklyn, la sua nazionalità è canadese, ma è americano di nascita. È nato nel 2000 e soddisfa pienamente i criteri di Oaktree.

Inter, Marotta mette nel mirino Jonathan David

Il calciatore sarà a parametro zero a luglio del prossimo anno, quindi non è solo molto attraente per l’Inter. Anche alla Juventus piace molto il talento canadese, ma la spesa non sarà poi così bassa. L’Inter saluterà Arnautovic e Correa a giugno, ma la mossa di prendere David potrebbe servire non solo per avere una quarta punta, ma anche per avere un sostituto nel caso Thuram dovesse partire.