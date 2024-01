Inter, Marotta lavora sull’attacco | Le ultime per giugno

Simone Inzaghi continuerà a lottare con questo reparto d’attacco fino alla fine della stagione. Thuram e Lautaro sono una delle coppie più compatibili al mondo, ma non ci sono garanzie alle loro spalle. Ecco perché la squadra nerazzurra sta già pensando alla prossima stagione.

Inter, da Lautaro a Thuram: i nomi dell’attacco per la prossima stagione

L’Inter ha respinto le varie pretendenti a Valentin Carboni. Come scrive Tuttosport, il club nerazzurro punta molto sul talento argentino, classe 2005, che dovrebbe completare l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. A quel punto, Lautaro Martinez e Thuram partiranno titolari, con Arnautovic e Taremi come sostituti e Valentin Carboni come jolly da utilizzare anche come trequartista alle spalle dei due attaccanti.