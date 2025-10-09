Inter, Mkhitaryan: “Faremo di tutto per riprenderci lo scudetto”

"Bisogna pensare positivo, per esempio nessuno deve credere in partenza che non avremo più la chance di giocare una finale di Champions"

Di
Anna Rosaria Iovino
-
6
Barcellona Inter
Mkhitaryan (Foto di Salvatore Fornelli)

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan, ha parlato del suo momento nel corso di un’intervista alla GdS. Il giocatore si è soffermato soprattutto sul suo ruolo nella nuova Inter di Cristian Chivu e del lavoro del tecnico in nerazzurro.

Inter, l’intervista a Henrikh Mkhitaryan

Henrikh ha un sostituto all’Inter, si tratta del neo acquisto nerazzurro Susic, inoltre, Mkhitaryan, sta giocando anche meno, sulla questione ha dichiarato: “Per me non cambia niente: non misuro l’impegno con i minuti passati in campo. Continuo a lavorare e a lottare fino all’ultimo, in allenamento e in partita. So che non sto giocando con la vecchia continuità, ma capisco anche che, a quasi 37 anni, sia normale inserire dei giovani che sono il futuro del club. Per Sucic, che gioca spesso nel mio ruolo, sono solo felice: è forte, ha qualità e personalità, farà le fortune dell’Inter nei prossimi anni”. Alla domanda Ma Sucic somiglia a Mkhitaryan?”, il giocatore risponde: “Sucic è un Sucic. È serio come me, si applica e ama imparare, anche le lingue: sa che parlando l’italiano aiuterà ancora di più. Anche per questo avrà un grande futuro. Come centrocampista moderno, mi piace tantissimo: ha ottime qualità tecniche, fisicamente è forte e corre già moltissimo. Deve ancora crescere tatticamente, ma ha solo 21 anni…”.

L’armeno, sul nuovo tecnico, e il passaggio non semplice da Inzaghi al rumeno, ha affermato: “Parto dal presupposto che cambiare fa bene. Da noi tutti sono aperti al cambiamento, se vuoi vincere devi adattarti e non lamentarti se no distruggi l’equilibrio di squadra. Cosa è cambiato da Inzaghi? Chivu è diverso, anche se certe cose che facciamo somigliano al passato. Andiamo più in verticale e cerchiamo la finalizzazione con più aggressività, anche se poi bisogna capire se e quando puoi farla perché dipende pure dall’avversario. Si tratta di dettagli, che poi però fanno la differenza”.

Il giocatore, continua: “Cura i dettagli ed è meticoloso, gli allenamenti sono duri e intensi. Confondono tutti ma danno anche più stimoli. È stato bravo a farci voltare mentalmente pagina, il passato non si cambia ma il futuro si può scrivere” dice Mkhitaryan. A tal proposito: “Bisogna pensare positivo, per esempio nessuno deve credere in partenza che non avremo più la chance di giocare una finale di Champions. Anzi, devi avere più fame per riprovarci. E faremo di tutto per riprenderci lo scudetto anche la classifica dice che ci sono 5-6 squadre che possono vincerlo”.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE