L’Inter è alle prese con il reparto difensivo da riordinare e ringiovanire. La dirigenza nerazzurra pensa anche al futuro della sua porta. Nel mirino un estremo difensore tedesco.

Inter, nel mirino Noah Atubolu

I nerazurri hanno iniziato la stagione non nel migliore dei modi, soprattutto nel reparto difensivo, Yann Sommer nelle prime sfide stagionali ha dimostrato qualche incertezza di troppo. L’Inter ha subito 8 gol in 6 partite risultando la 7^ peggior difesa della Serie A. Intanto il tecnico Cristian Chivu ha iniziare il processo di transizione con il secondo portiere, Joseph Martinez.

Il portiere svizzero scade a giugno 2026 e non verrà rinnovato, Marotta e il suo staff sono già a lavoro per il futuro portiere da inserire al posto di Sommer. Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Germania, i nerazzurri avrebbero puntato Noah Atubolu. Il tedesco, classe 2002, attualmente è in forza al Friburgo. Il 23enne è un portiere di grande imponenza fisica, è alto 1,90 m. Il contratto del tedesco con il Friburgo scade nel 2027, il prossimo mese di giugno (2026) entrerà nel suo ultimo anno di contratto e senza un rinnovo i nerazzurri possono provare l’aggancio.