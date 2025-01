Inter, Mkhitaryan: “Ho un contratto con i nerazzurri. Vedremo cosa succederà a fine stagione”

Intervenuto in conferenza stampa della vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, il centrocampista della formazione meneghina, Henrikh Mkhitaryan, è tornato a parlare a parlare del proprio futuro, con un’ipotesi di approdo proprio in terra saudita.

Inter, Mkhitaryan: “Non seguo molto la Saudi Pro League”

L’armeno ha dichiarato: “Non seguo molto la Saudi Pro League, so che ci sono tanti ex amici e compagni di squadra che giocano qui. Ho visto recentemente Al Nassr-Al Hilal ed è stata una buona partita. Al momento ho un contratto con l’Inter, vedremo a fine stagione cosa succederà, ma non ci penso, sono concentrato sull’Inter”.