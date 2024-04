Inter, nuovo nome per la difesa | Cifre e dettagli

Inter è a caccia di difensori. Piace molto Hermoso, difensore classe ’95 ora all’Atletico Madrid, ma la concorrenza è tanta (in Europa e non: sirene arabe). Ausilio e Marotta monitorano anche le situazioni Smalling e Mavropanos. Il sogno proibito è Kim, trasferitosi meno di un anno fa alla corte bavarese per 50 milioni, ma ora i nerazzurri valutano un nuovo profilo: difensore del Salisburgo classe 2000 Oumar Solet.

Nel mirino il francese del Salisburgo: adesso costa 10 milioni

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il nome del giovane centrale francese non è un inedito considerando che i nerazzurri lo seguono da diverso tempo. Nessun problema tattico: la difesa a tre è sistema che conosce alla perfezione, ma ha giocato anche a quattro.

Un’agevolazione arriva dalla situazione contrattuale. In passato, il Salisburgo sparava alto in termini di valutazione: l’estate scorsa il club austriaco chiedeva 20 milioni di euro, per poi abbassare le pretese a gennaio (13 milioni). Il contratto ora recita scadenza giugno 2025 ed è un assist per i dirigenti dell’Inter, pronti a giocare d’anticipo come sempre. Di rinnovo non si parla, quindi il club austriaco potrebbe dover rivedere le sue richieste ancora al ribasso (10 milioni).