Inter, obiettivo Champions League | Ma quante insidie…

L’ultima volta nel 2010, l’Inter ci riprova

Come nel 2010, il Barcellona ostacolo in semifinale sognando la coppa dalle grandi orecchie. L’Inter abbandona il sogno triplete ma sogna di alzare di nuovo la Champions League. In semifinale i nerazzurri affronteranno il temibile Barcellona, come nel 2010, avversaria ostica sognando la grande notte di Monaco di Baviera. La formazione di Inzaghi vive un momento delicato in campionato, qualche infortunio di troppo e un’eliminazione in Coppa Italia che brucia.

Addio sogno triplete, ancora vivo quello scudetto e Champions League, capitan Lautaro Martinez e compagni pronti a dare il meglio in questa fase finale per tentare l’assalto. La finalissima di Monaco di Baviera il sogno dei nerazzurri, alzare al cielo il trofeo più ambito conquistato nel 2010 con Mourinho in panchina, questo l’obiettivo dei milanesi. Il momento della verità è arrivato, a Inzaghi e i suoi il compito di trasformare il sogno in realtà.