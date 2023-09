Inter, Pavard pronto per l’esordio: anche Klaassen scalda i motori

Benjamin Pavard questa sera a San Sebastian contro la Real Sociedad farà il suo esordio con la maglia nerazzurra. Prenderà il posto di Matteo Darmian in una difesa che sarà composta da Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il neo acquisto nerazzurro è pronto a scendere in campo per dimostrare ad Inzaghi le proprie qualità.

Inter, spazio anche per Klaassen

Stasera è probabile che ci sia spazio anche per Davy Klaassen. Il centrocampista ex Ajax potrebbe prender il posto dell’infortunato Calhanoglu per la sfida contro il Real Sociedad. Inzaghi deciderà all’ultimo momento, vista le tante rotazioni che può fare.