Inter, per Taremi ultima offerta del Fenerbahce ma i nerazzurri restano in vantaggio

L’Inter ha la priorità di assicurarsi una punta per la prossima stagione. Deludente, fino ad ora, la stagione di Sanchez e di Arnautovic, da cui la società si aspettava un contributo maggiore.

I Nerazzurri, per essere competitivi in tutte le competizioni, hanno bisogno di un attaccante d’esperienza e decisivo che riesca a far rifiatare la coppia Thuram – Lautaro Martinez. Il profilo individuato dalla società dell’Inter è quello dell’iraniano Mehdi Taremi, attaccante d’esperienza europea e con il contratto prossimo alla scadenza.

Contatti tra il Fenerbahce e Taremi

Arrivano brutte notizie per l’Inter, come riporta il quotidiano Fotomac ,dalla Turchia, dove il mercato termina il 9 febbraio, il Fenerbahce ha avviato i contatti con l’attaccante del Porto per convincerlo a trasferirsi in Turchia al termine della stagione.

Ausilio, pochi giorni fa, si era così espresso sulla situazione: “Inutile nasconderci, quelle di Zielinski e Taremi sono situazioni a cui stiamo lavorando. Non amiamo dare tempi, date o ultimatum, abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando, ci sono stati dei contatti e vediamo se questo porterà a qualcosa di definitivo”.

La sensazione è che l’Inter debba accelerare i tempi per superare la concorrenza del Fenerbahce ed assicurarsi l’ennesimo parametro zero della gestione Marotta.