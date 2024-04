La vittoria dello scudetto e i nuovi obiettivi dell’Inter spingono la società a fare un grande mercato. La società nerazzurra, così come già confermato da Ausilio dopo la conquista dello Scudetto, ha già chiuso per Taremi e Zielinski, ma c’è da rinforzare un reparto avanzato.

Inter, cessioni dei giovani per far arrivare Gudmundsson e Zirkzee

Marotta e Ausilio stanno lavorando al mercato da mesi, la lista è già ricca dei nomi di giocatori che farebbero la differenza a Milano, ma c’è sempre l’aspetto economico che frena l’entusiasmo. Marotta e Ausilio per rinforzare l’attacco hanno due nomi: da un lato Albert Gudmundsson del Genoa, dall’altro Joshua Zirkzee del Bologna. La seconda punta islandese è valutata circa 30 milioni di euro, mentre l’attaccante olandese parte da una valutazione di 70 milioni di euro.

I dirigenti di Viale della Liberazione per portare nuovi giocatori ad Appiano Gentile proveranno a inserire contropartite e non solo, ci sarà anche qualcuno che dirà addio all’Inter. Si parte dalla situazione di Dumfries, calciatore con il quale non sarà facile rinnovare, il club sta già valutando la cessione, insieme anche ad una lunga serie di giovani di proprietà: da Agoumé a Satriano, passando per Esposito, Oristanio, Stankovic e, soprattutto, Valentin Carboni. L’Inter, volendo, saprà come fare cassa e poi investire il denaro in entrata per grandi acquisti come Gudmundsson e Joshua Zirkzee.