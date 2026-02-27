Un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo ben 107 giorni. Oltre tre mesi per Denzel Dumfries senza giocare. L’Inter ha dovuto fare i conti con un’assenza difficile da gestire. Ma adesso Cristian Chivu può riaverlo a disposizione, l’olandese è pronto al rientro in campo.

Inter, ecco Dumfries: recuperato totalmente l’olandese

Oltre tre mesi nel quale l’Inter ha dovuto fare a meno di Denzel Dumfries. Mesi nei quali la squadra ha saputo adattarsi, sbilanciando ancor di più la propria gravità a sinistra, sul mancino di Federico Dimarco che quest’anno sta vivendo la sua miglior stagione, mentre a destra Luis Henrique ha dimostrato le sue lacune.

Anche se l’Inter è fuori dalla Champions League, restano ancora da giocare, e magari vincere, il campionato e la Coppa Italia. Ma oggi, sapere che Dumfries ci sarà nel derby dell’8 marzo, e nel finale di stagione, dona maggiore sicurezza a tutti ad Appiano Gentile. Dumfries contro il Genoa, invece, dovrebbe partire dalla panchina per trovare spazio a gara in corso. Un rientro graduale per l’olandese, per essere preservato e per riacquisire minuti nelle gambe dopo tanti mesi di stop.