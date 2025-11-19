L’Inter ha delle falle nell’organico, la società si sta muovendo per capire come agire sul prossimo mercato e aiutare Chivu ad affrontare la seconda parte della stagione che diventerà più intensa. La società ha intenzione di intervenire sul mercato già a gennaio per tappare le falle della rosa. La zona difensiva è quella che necessità maggiormente di aiuto, ma ci sono anche nuove idee per il centrocampo.

Inter, non solo Frendrup

La società potrebbe perdere Diouf e Frattesi, due giocatori che continuano ad essere in bilico ad Appiano. In vista di un possibile addio di entrambi o uno dei due già a gennaio, ecco che partono le prime idee per un nuovo centrocampista. L’idea attuale è quella di Frendrup del Genoa.

Per i nerazzurri strappare via il danese dalla liguria non sarà semplice, inoltre sarebbe anche uno sforzo per la società, ma andrebbe a rinforzare la rosa. Inoltre, c’è sempre che la concorrenza da contrastare, in pole per il giovanissimo centrocampista c’è il Napoli, che potrebbe presentare un’offerta migliore. A Chivu farebbe piacere il giocatore del Grifone anche perché ad Appiano servirebbe anche un vice Dumfries. Per la difesa, si pensa all’ecuadoriano Ordonez, classe 2004 del Bruges, è il preferito già da mesi. La società valuta anche nuovi portieri, nel mirino c’è Caprile del Cagliari.