Intesa Inter-Lautaro Martinez

L’Inter pensa al futuro, e per farlo bene accelera sui rinnovi. Pronto il contratto per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha contratto in scadenza nel 2023, ma sono diversi mesi che i suoi agenti e la società nerazzurra cercano la soluzione più adatta. Sembrano esserci vicino.

Lautaro Martinez, rinnovo fino al 2024

Per il rinnovo del 23enne argentino sono stati fatti già tre incontri nel mese di gennaio. Gli agenti del Toro hanno cercato l’intesa giusta con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Sembrano ormai vicino alla conclusione, in quanto l’intesa è stata raggiunta. L’ingaggio per l’attaccante nerazzurro è da 4,5 mln a stagione più bonus fino. Un contratto che scadrà nel 2024 e vedrà anche l’annullamento della clausola rescissoria. Nei mesi scorsi si parlava di rinnovi congelati fino al termine della stagione in corso per l’Inter, ma le cose sembrano cambiare, il prolungamento per Lautaro Martinez verrà ratificato ufficialmente verso la fine del mese, quando i rappresentanti dell’argentino torneranno in Italia.