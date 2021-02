Inter-Rinnovi, si pensa al futuro

L’Inter ha messo testa ai rinnovi dopo mesi in cui l’argomento sembrava bloccato fino al termine della stagione. Sono mesi che si lavora al futuro di Lautaro Martinez, sembrano vicini al rinnovo, ma l’argentino non è l’unico. Marotta e Ausilio stanno lavorando anche su due giocatori importanti: Barella e Bastoni.

Bastoni e Barella, prolungamento e aumento di ingaggio

I dirigenti nerazzurri non vogliono problemi, non hanno intenzione di preoccuparsi di possibili distrazioni che possano avere giocatori essenziali per il futuro nerazzurro. Marotta e Ausilio cercano l’intesa per i prolungamenti di Barella e Bastoni. Al momento il contratto dell’ex Cagliari è in scadenza nel 2024, ma si pensa già ad un prolungamento importante. Secondo quanto riportato su Sportmediaset, al giovane cagliaritano si vuole affidare anche la fascia da capitano, questo quando Handanovic non ci sarà più. Il team nerazzurro procede a vele spiegate e senza sosta per rassicurarsi l’ex Cagliari, ma ci sarà tempo di concretizzare, anche dopo gli Europei. Stesso lavoro anche per Alessandro Bastoni. Si cerca di prolungare e migliorare l’ingaggio anche al giovane difensore nerazzurro, ormai elemento essenziale nella difesa della squadra. L’Inter è pronta a prolungare l’accordo attuale fino al 2024, migliorando anche lo stipendio che verrà portato a 2,5 milioni di euro a stagione.