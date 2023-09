Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale, sesta giornata: l’Inter ospita il Sassuolo. Nerazzurri primi a punteggio pieno, reduci dalla vittoria contro l’Empoli, affrontano i neroverdi, che hanno ritrovato la via dei tre punti sconfiggendo la Juventus in casa per 4-2. Nell’ultimo precedente a San Siro, risalente al 13 maggio, l’Inter ha superato il Sassuolo con un complessivo di 4-2, grazie alla doppietta di Lukaku, la rete di Lautaro e l’autorete di Tressoldi, tra le file neroverdi c’è da sottolineare il gol di Frattesi, grande ex della gara. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi