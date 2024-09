Inter, scatta l’ora di Zielinski? | Il calciatore polacco è pronto

Contro il Monza toccherà al centrocampista ex Napoli

I tanti impegni tra Nazionale e gare di club potrebbero Simone Inzaghi a fare turnover già a partire della prossima sfida dove l’Inter sarà impegnata contro il Monza e proprio in quel luogo potrebbe giocare Piotr Zielinski.

Inter, si scalda Zielinski | Inzaghi ci pensa

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane di allenamenti il calciatore ex Napoli ha fatto noti miglioramenti dopo l’infortunio di agosto. Il tecnico dell’Inter punta tanto sul centrocampista polacco visto che lo considera il sostituto ideale di Mkhitaryan, anche se non è escluso che i due possano giocare insieme.