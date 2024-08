Inter, si complica la pista Gudmundsson | Il piano dei neroazzurri

Il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco è sempre stato Albert Gudmundsson nonostante le varie dichiarazioni del presidente genoano Zangrillo, che ha sempre smentito la possibilità di vederlo con un’altra maglia a settembre, ma dopo l’infortunio di Taremi la priorità del mercato neroazzurro è tornata ad essere una nuova punta, ma la pista che porta all’islandese potrebbe essere compromessa.

Inter, Fiorentina in pole per Gudmundsson

Ad essersi conteso l’attaccante rossoblù fino ad ora sono state le big del campionato, ovvero Inter, Milan, Juventus e Lazio, che hanno tutte fatto un tentativo per assicurarsi il talento del Genoa, ma nelle ultime ore ad aver fatto uno scatto importante per il giocatore è la Fiorentina, che, come riportato da Nicolò Schira, un prestito con obbligo di riscatto a circa 25 milioni, cifra sicuramente inferiore alla richiesta di Zangrillo, ma che fa trasparire un cauto ottimismo.

In caso di trasferimento ai viola, Ausilio e Baccin dovranno sondare nuovi nomi per rimpiazzare il partente Arnautovic e l’infortunato Taremi, con l’obiettivo di dare a Inzaghi un attaccante più giovane ma con caratteristiche fisiche diverse rispetto a quelle dell’iraniano e dell’austriaco, per dare un po’ di dinamismo al reparto offensivo neroazzurro.