Visto l’ottimo rendimento fino ad ora, Denzel Dumfries torna ad essere appetibili alle big d’Europa. Proprio per questo l’Inter potrebbe decidere di cedere il calciatore olandese per puntare al sostituto ma anche a quel tris di colpi che Marotta e Ausilio starebbero già osservando.

Inter, è Buchanan il sostituto di Dumfries?

Questo il punto fatto da “La Gazzetta dello Sport”: “Dumfries, se continuerà con questo rendimento e sfrutterà pure la vetrina di Euro 2024 in Germania, va considerato uno dei possibili sacrificabili. Soprattutto di fronte a offerte importanti provenienti dalla Premier League. Il Chelsea e il Manchester United in passato hanno chiesto informazioni, ma ci sono anche altre società che lo monitorano. L’Inter partirà da una valutazione attorno ai 50 milioni, ma intanto sta lavorando per allungargli il contratto fino al 2027, alzandogli l’ingaggio attorno ai 4 milioni netti”.

“I dirigenti di viale della Liberazione stanno scandagliando il mercato alla ricerca di idee interessanti per il delicato ruolo di esterno. E Tajon Buchanan è una di queste. Avere a destra un “binario” con lui e Dumfries sarebbe il top. L’Inter lo segue da tempo perché, anche se in passato giocava attaccante esterno, il canadese ha progressivamente arretrato il raggio d’azione fino a completare la sua trasformazione tattica e ad agire attualmente da terzino destro nel 4-2-3-1 del Bruges. Ha insomma le caratteristiche per fare pure il laterale del 3-5-2. La scorsa estate un intermediario ha parlato più volte di Buchanan con Marotta, Ausilio e Baccin. La scorsa estate il Bruges chiedeva 15 milioni più bonus. La scadenza del contratto nel 2025 aiuta i dirigenti nerazzurri”. Conclude così la Rosea.