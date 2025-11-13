L’Inter entro la prossima estate dovrà rinnovare totalmente la difesa. Con le scadenze imminenti di quasi tutti i giocatori, oltre agli over 35, la società dovrà intensificare le ore di lavoro per portare al termine a breve il processo di svecchiamento. Giorni intensi intorno al mercato nerazzurro, spuntano vari nomi per la difesa del futuro.

Inter, spuntano vari nomi per la difesa del futuro

L’Inter non baderà a spese, ma soprattutto sceglierà con attenzione la difesa del futuro. Nelle ultime ore si intensificano le voci sui giocatori puntati dalla dirigenza di Viale della Liberazione. I nomi caldi sono: Giovane, Joel Ordoñez e Aleksandar Stankovic. Media di 21 anni tra i tre giocatori.

L’attaccante brasiliano e il difensore ecuadoriano sono nel mirino dell’Inter e potrebbero arrivare a fine stagione; il centrocampista serbo è già legato ai nerazzurri da un ‘diritto di recompra’ pattuito questa estate con il Bruges. L’unico ostacolo pr l’Inter potrebbe essere la concorrenza, il che impone di muoversi con largo anticipo. Mesi intensi i prossimi per lavorare su tre giovani che andranno a svecchiare la rosa, soprattutto la difesa.