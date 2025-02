Un fulmine a ciel sereno ieri in casa Inter: la frattura di Sommer toglie a Inzaghi il portiere titolare in un momento molto importante della stagione

Un fulmine a ciel sereno ieri in casa Inter, una tegola vera e propria per l’estremo difensore e per l’allenatore. Yann Sommer si è fratturato un dito. Un infortunio che arriva in un momento non proprio ideale, perché toglie a Inzaghi il portiere titolare in un momento molto importante della stagione: quarti di Coppa Italia, scontro diretto col Napoli e ottavi di Champions.

Inter, in panchina con due portieri esordienti

Lo staff medico dell’Inter e lo stesso Sommer capiranno insieme e sceglieranno cosa fare. Davanti ci sono due strade: da una parte la terapia conservativa, che consiste nell’immobilizzare il dito e aspettare che la microfrattura si ricomponga da sola; dall’altra un intervento che consentirebbe di sanare immediatamente la rottura. Non importa quale scelta si fa a livello di tempistiche, perché o per la prima o per la seconda soluzione non farebbe differenza in termini di tempo.

Perché quel che è certo è che Sommer dovrà fermarsi sicuramente fino allo scontro diretto di inizio marzo con il Napoli. In questo momento il titolare della porta nerazzurra è Josep Martinez, ma a fare notizia è l’assenza di Raffaele Di Gennaro, anche lui ai box. La speranza dell’allenatore piacentino è che il terzo portiere rientri quanto prima. Inzaghi avrà dunque a disposizione Alessandro Calligaris e Matteo Zamarian. Il primo è un classe 2005 di Udine, il secondo invece è nato nel 2006.