Inter, sospiro di sollievo: per Calhanoglu escluse lesioni. Ecco quando torna

Nel mentre l’Inter si prepara per l’importante sfida di sabato contro il Verona, arrivano buone notizie dal fronte Hakan Calhanoglu. Come riportato e raccolto da ‘FcInter1908’, dopo i controlli svolti in Turchia, il giocatore ha svolto ulteriori accertamenti a Milano che hanno escluso lesioni, ma che hanno comunque confermato una leggera elongazione all’adduttore sinistro(fastidio già accusato dopo Roma-Inter di un mese fa), motivo per cui probabilmente Simone Inzaghi non lo rischierà a Verona per averlo a disposizione nella partita di Champions di martedì conto il Lipsia.

Ecco le dichiarazioni del Turco dalla nazionale

Tre giorni fa le dichiarazioni del giocatore che già avevano parzialmente tranquillizzato l’ambiente interista: ”Ringrazio il presidente dell’Inter, Marotta, per la sua comprensione. Dopo la partita contro il Galles, hanno contattato direttamente me e il nostro allenatore. Ho deciso di restare qui, ma purtroppo domani non potrò essere in campo. Il vecchio infortunio è tornato ma non è niente di grave. Non ho una lesione muscolare. Spero di essere in campo per la partita contro il Verona.”