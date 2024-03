Inter, sospiro di sollievo per Sommer | Anche De Vrij prova il recupero

Il punto sui recuperi in casa Inter, con gli aggiornamenti sulle condizioni di Sommer e di De Vrij.

Yann Sommer e Stefan de Vrij hanno lasciato sulle spine l’Inter per gli infortuni riscontrati con le proprie Nazionali, ma dagli esami svolti nella giornata di ieri è arrivato il sospiro di sollievo. Per l’elvetico si tratta solo di una distorsione alla caviglia (infortunio arrivato in Danimarca-Svizzera), l’olandese ha subito un risentimento muscolare.

Sommer può tornare contro l’Empoli, De Vrij punta l’Udinese

Poteva andare certamente peggio, tant’è che l’estremo difensore potrebbe già rientrare – scrive Il Corriere dello Sport – già contro l’Empoli il giorno di Pasquetta, mentre l’ex Lazio punta al rientro con l’Udinese nel prossimo impegno.