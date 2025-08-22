Lunedì 25 agosto, alle 20:45, il Meazza si accenderà per il debutto stagionale dell’Inter, chiamata ad affrontare il Torino nella prima giornata di Serie A. Gli ex campioni d’Italia arrivano all’appuntamento con alcune assenze che obbligheranno Chivu a rivedere l’assetto tattico: Esposito e Calhanoglu sono squalificati dopo le espulsioni rimediate nell’ultima giornata di campionato, mentre Frattesi non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo tiene fermo da settimane.

Sarà quindi l’occasione per lanciare dal primo minuto Luka Sucic, neoacquisto che ha già convinto nelle amichevoli estive e si prepara a un esordio importante davanti ai suoi nuovi tifosi. Il Toro dovrà invece fare a meno di Schuurs, Ismajli e Nije, che limiteranno le scelte difensive per Baroni.

Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu. Squalificati: Calhanoglu, P. Esposito.

Indisponibili: Frattesi.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. Allenatore: Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Njie, Ismajli, Schuurs.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e su DAZN lunedì 25 agosto alle 20:45.