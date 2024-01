Inter tra la Supercoppa e il rifinanziamento | Zhang pigliatutto

Rifinanziare l’Inter e vincere la Supercoppa Italiana, è questo l’obiettivo di Steven Zhang, numero uno dei nerazzurri. “Quando oggi l’arbitro Marchetti fischierà a Riad, a Nanchino saranno le tre della mattina: niente di strano per il presidente costretto all’insonnia da mesi. Steven Zhang è abituato a seguire la sua Inter a distanza, con l’inconveniente di un fuso sempre nemico, ma questa partita è diversa dalle ultime. Qui c’è di mezzo una nuova coppa da sbaciucchiare, tra l’altro in un momento di gran fermento per il futuro della società. Mentre lavora al rifinanziamento del prestito, Steven insegue il suo sesto trofeo da quando siede sulla poltrona più alta del club, ottobre 2018. Si avvicinerebbe a una sola coppa da Moratti padre, Angelo, che negli anni Sessanta mise in fila sette trofei (ben più prestigiosi, però)”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Zhang tra presente e futuro | Le ultime

E poi ancora: “Zhang jr vuole continuare a vincere anche nel domani, ma intanto deve pensare all’oggi, tra Arabia, Milano, Cina e pure Stati Uniti, dove ha sede Oaktree: il 20 maggio scade il termine per la restituzione di oltre 350 milioni (275 più gli interessi) prestati dal fondo americano. Ma già nelle prossime settimane si capirà se l’operazione rifinanziamento del prestito, su cui Steven sta andando avanti con decisione, arriverà a buon fine”.

“In attesa di finalizzare la pratica, Steven vuole però una nuova aggiunta in bacheca. Non a caso, è in contatto con dirigenti, allenatore e qualche giocatore, su tutti Lautaro. Si è informato della logistica a Riad e della comodità della sistemazione: nello stesso albergo dove è ora Inter, c’era anche lui l’anno passato, quando strappò la Supercoppa al Milan. Stavolta servirà prima passare da una semifinale contro la squadra del collega Lotito, a differenza sua embedded con la Lazio in Arabia. Non c’è poi una data certa per il ritorno di Zhang a Milano: il 4 febbraio a San Siro arriva la Juve e poi il 20 tocca all’Atletico, normale fare un (doppio) pensiero da Nanchino”, aggiunge la rosea.