Inter, U-Power porta 20 milioni | I dettagli

Uno sponsor da 20 milioni di euro apparirà sul retro delle maglie dell’Inter già da sabato 16 settembre in vista del Derby di Milano. Dietro i nomi di Lautaro Martinez & CO apparirà il nome dello sponsor U-Power.

Inter, l’accordo con lo sponsor

L’accordo da 20 milioni suddiviso per 4 anni, sarà così disposto nelle casse dell’Inter: compensi a salire dal primo al quarto anno, con una media di 5 milioni di euro di incasso a stagione. Considerando i 30 milioni annuali bonus compresi in arrivo da Nike, i 15 milioni più bonus provenienti da Paramount plus e i circa 5 milioni legati all’accordo con Ebay, il valore della maglia nerazzurra sale così a un incasso minimo stagionale da 51 milioni di euro, che può salire fino a 60 a seconda dei bonus.