Inter, un club di Premier League su Dumfries | L’olandese rinnova o va via

Tra i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter in estate c’è Denzel Dumfries che ha un contratto in scadenza nell’estate 2025. In tal senso, sarebbe già arrivata un’offerta da parte di un club di Premier League, come riporta Calciomercato.com: “L‘esterno olandese classe 1996 è finito nel mirino dell’Aston Villa, che ha mosso i primi passi con il suo entourage. Dalle parti di via della Liberazione non è arrivata nessuna proposta ufficiale per il cartellino dell’ex giocatore del Psv, ma non è da escludere un tentativo nelle prossime settimane”.

Dumfries, il rinnovo per evitare la cessione. Trattativa in corso tra le parti