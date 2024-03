Inter, distanza per il rinnovo di Dumfries: si cerca il sostituto

Oggi sarà uno degli avversari dei nerazzurri, ma in futuro potrebbe diventare il nuovo rinforzo dell’Inter. Secondo Tuttosport, il terzino del Bologna Stefan Posch, sarebbe stato inserito tra gli obiettivi del club nerazzurro in vista della prossima stagione.

Inter, i nerazzurri pensano a sostituire Dumfries

L’austriaco, classe 1997, è arrivato in Emilia due stagioni fa prima di essere ingaggiato definitivamente quest’estate dai rossoblu, che l’hanno prelevato a titolo definitivo dall’Hoffenheim per 5 milioni di euro. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono interessati al giocatore per sostituire Dumfries in caso di cessione a fine stagione. Infatti, il contratto dell’olandese scade nel 2025 e, se il contratto non verrà rinnovato, l’Inter spingerà per la cessione: il divario attuale tra domanda e offerta è di circa 1 milione. Gli altri profili seguiti con attenzione sono quelli di Kayode della Fiorentina e Holm dell’Atalanta.