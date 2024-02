Inter, il rinnovo di Dumfries è sempre più in salita | In estate può partire

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter starebbe ancora cercando di trattare il rinnovo dell’esterno Denzel Dumfries in scadenza il prossimo giugno 2025. Il quotidiano ha fatto il punto, ma al momento la trattativa per il rinnovo si è arenata e stando alle ultime difficilmente il club di Viale della Liberazione andrà incontro alle esigenze dell’olandese.

Inter, Marotta prenderà in considerazione offerte per Dumfries

La distanza tra l’offerta del club e le richieste del giocatore non è incolmabile, però pare che difficilmente si riuscirà a trovare un accordo e dunque, vista la situazione, Marotta in estate potrà prendere in considerazione offerte per una sua eventuale cessione.