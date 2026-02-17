Inter, verso Bodo: Bastoni con una maglia da titolare, stasera in conferenza stampa insieme a Chivu

L’Inter domani affronterà il Bodo Glimt per l’andata dei Playoff di Champions League. I nerazzurri devono soprattutto superare tutte le polemiche del derby d’Italia legate a Bastoni e quello che è stato l’episodio arbitrale più chiacchierato dell’intera stagione, con Kalulu espulso ingiustamente a causa della simulazione del difensore nerazzurro.

Inter, Bastoni dal primo minuto contro il Bodo

L’Inter deve andare avanti e proiettarsi verso gli obiettivi della stagione. Anche se attualmente per Bastoni è un momento delicato. Questo l’allenatore dell’Inter lo sa bene, sa che in questo momento molto particolare serve grande sostegno al proprio giocatore che è stato bersagliato da tantissime critiche e minacce.

L’allenatore nerazzurro ha deciso di schierare Bastoni contro il Bodo Glimt dal primo minuto. Non solo, Bastoni questa sera sarà al fianco di Chivu in conferenza stampa. Tutto questo per dare un segnale importante e di sostegno al proprio giocatore. Oggi, alle 17.15, Chivu presenterà nella consueta conferenza stampa della vigilia il match contro gli scandinavi: un avversario tutt’altro che comodo considerando che negli ultimi due match della fase campionato ha battuto prima il Manchester City di Pep Guardiola in casa (3-1) e poi l’Atletico Madrid del Cholo Simeone al Metropolitano (1-2). Al suo fianco ci sarà Alessandro Bastoni.