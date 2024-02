Inter, visite mediche posticipate per Taremi | Le ultime

Rinviate le visite mediche per Taremi

Le visite mediche di Mehdi Taremi con la sua nuova squadra, cioè l‘Inter sono state rinviate. Il suo volo da Porto è stato cancellato, presumibilmente per evitare un polverone mediatico.

Inter, nessuna fretta per le visite mediche di Taremi

Tuttavia, il giocatore era appena tornato dalla Coppa d’Asia e i nerazzurri semplicemente non volevano appesantire troppo la trattativa con il calciatore che si è rimesso a disposizione del Porto per concludere al meglio la stagione 2023/24. Invece, a differenza di Taremi, Piotr Zielinski si è sottoposto ieri alle visite mediche in gran segreto. Il centrocampista, che si trasferirà dal Napoli all’Inter, da luglio potrà giocare sotto la guida di Simone Inzaghi.