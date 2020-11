Inzaghi-Lazio, finalmente il rinnovo. Prima di Natale arriva la firma

Simone Inzaghi rinnoverà con la Lazio prima di Natale. Lo riferisce ‘Il Messaggero’. Il tecnico ha avuto in questi giorni un colloquio sul tema con il presidente Lotito: la sosta del campionato per le Nazionali potrebbe essere decisiva per gettare le basi del prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2021.