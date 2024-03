Inzaghi non ci sta: “Sconfitta che brucia, non siamo abituati a perdere. Domani parlerò con i ragazzi”

Sono queste le parole ad Amazon Prime di un amareggiato Simone Inzaghi, al termine della sconfitta ia rigori contro l’Atletico Madrid. Il tecnico non ha digerito soprattutto la gara dell’andata, che poteva regalare ora un epilogo diverso. “C’è delusione per tutta la società e la famiglia Inter, ma ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi per il cammino fatto. Non abbiamo mai perso in otto partite, poi è ovvio che dovevamo fare meglio in certi momenti. Avevamo in mano la partita, abbiamo sbagliato tanto e questo fa la differenza. C’è delusione, ma i ragazzi devono essere fieri di quanto fatto. Domani parlerò loro con più calma”.

Inzaghi: “All’andata dovevamo fare di più”

Risultato frutto dell’andata?

“All’andata si doveva fare di più, ma la partita era fatta. Dovevamo essere più bravi a mantenere il vantaggio di Dimarco, però li abbiamo rimessi subito in partita. Loro e il loro pubblico”.

In vista del prossimo anno, la squadra secondo te riprenderà il discorso che state facendo?

“Normale, questa squadra non è abituata a perdere. La sconfitta deve bruciare, avevamo la qualificazione in mano. Sono comunque super orgoglioso di allenare questa squadra che mi ha dato grandi soddisfazioni. È un dispiacere per tutti noi, ma adesso ci mancano 10 partite di campionato da fare nel migliore dei modi per un obiettivo molto importante. I ragazzi devono andare a testa alta, sapendo che i particolari fanno la differenza. Dovevamo però chiudere la gara con quelle occasioni nella ripresa”