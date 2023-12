Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato al termine del pareggio di Genoa, punto che non soddisfa per niente l’allenatore nerazzurro.

Inzaghi: “Volevamo vincere ma onore al Genoa”

“Un punto guadagnato o due persi? Chiaramente non siamo contenti del pareggio. Volevamo vincere ma sapevamo che l’avversario stava bene mentalmente e che ha messo tanta intensità in campo. Dopo il vantaggio dovevamo essere più bravi nell’occasione del pareggio. Onore al Genoa che ha fatto un’ottima partita e che ha meritato il punto sul campo”.

E poi ancora: “Pavard? Ha avuto un infortunio complicato, è sette-otto giorni che lavora nel migliore dei modi. È stata una scelta tecnica. Aveva dato ampia disponibilità contro il Lecce. Abbiamo tenuto fisicamente una squadra molto intensa. Il Genoa aveva dato fastidio a tutte le squadre. Una volta trovato il vantaggio dovevamo essere più bravi. Il loro portiere è stato bravissimo su Acerbi. Abbiamo preso alcune ripartenze che dovevamo evitare, ma siamo stati bravi a rimediare”. Ha concluso così il tecnico dell’Inter.