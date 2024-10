Inzaghi pensa al turnover in vista del Venezia. Le ultime

Rotazioni in vista per Simone Inzaghi

Non è ancora terminato il turno di Serie A ma per Inzaghi, in seguito alla vittoria importante di Empoli, è già tempo di pensare alla sfida di domenica sera in casa contro il Venezia.

Possibilità per Josep Martinez dal 1′?

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’Inter contro il Venezia scenderà in campo con diverse seconde linee, anche considerando che i nerazzurri saranno poi impegnati contro l’Arsenal mercoledì e contro il Napoli nel weekend. La novità più importante sarebbe rappresentata dall’esordio in maglia nerazzurra per Josep Martinez, che prenderebbe il posto di Sommer al quale sarà concesso un turno di riposo.