Inzaghi pronto a rinnovare con l’Inter, si vuole aprire un ciclo vincente nelle prossime stagioni

Inzaghi è destinato all'Inter anche per le prossime stagioni, vicino il rinnovo. Si prepara il futuro dei nerazzurri

Simone Inzaghi è pronto a firmare un triennale che lo legherà all’Inter fino al 2027, se dovesse continuare per altri tre anni, sarebbero sei le stagioni in nerazzurro potendo costruire un’ossatura e un ciclo nel cuor della Milano nerazzurra. E’ quello che sperano la dirigenza e i tifosi in primis.

Inter, la dirigenza vuole creare un ciclo con Inzaghi

Dopo aver portato il ventesimo scudetto all’Inter proprio nel derby contro il Milan, il contratto dell’allenatore sarà rinnovato e ci sarà anche un adeguamento dell’ingaggio. A patto che nelle prossime stagioni la squadra rimarrà la stessa, e verrà rinforzata provando a formare un ciclo di vittorie nei prossimi anni. Taremi e Zielinski arriveranno in estate, mentre si seguono anche altri nomi tra cui Gudmundsson e Buongiorno. E’ ciò che rivela “Tuttosport”.