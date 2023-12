Inzaghi: “Stasera tre punti fondamentali. Contento per Arnautovic e Bisseck”

Queste le parole di Inzaghi a Dazn al termine della vittoria contro il Lecce a San Siro: “Sono stati bravi i ragazzi, venivamo da 120′ in coppa mercoledì e giocavamo contro una squadra organizzata molto bene, con giocatori di strappo e di ripartenza. Abbiamo coperto bene il campo, fatto un ottimo primo tempo nel quale non riuscivamo a sbloccarla nonostante avessimo creato tanto: nel secondo tempo all’inizio il Lecce è salito e abbiamo controllato bene. Poi, una volta fatto il 2-0, abbiamo gestito bene la partita. Volevamo i tre punti, erano fondamentali ma non scontati: sono molto soddisfatto”.

Inzaghi: “Thuram deve continuare così”

Non è sembrata la prima volta di Arnautovic-Thuram… È mancato solo il gol. “Sì, ma hanno lavorato molto bene e devono continuare così. Avevamo Sanchez recuperato ieri e sono molto soddisfatto di quanto hanno fatto tutti, anche al di là degli attaccanti. Penso ad Augusto e Darmian, che hanno fatto 120 minuti due giorni fa e oggi hanno fatto molto bene non avendo sostituti”.

Stasera ha lasciato liberi di giocare come sanno i due attaccanti, sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. “Sono stati bravi, sapevamo che il Lecce era una squadra aggressiva sui portatori di palla e sapevamo che avremmo trovato i nostri attaccanti contro i loro due centrali. I tre centrocampisti erano quelli più freschi e si è visto. Sono soddisfatto degli attaccanti, non hanno fatto gol ma è come se avessero segnato”.

Arnautovic ha raccontato di un periodo non facile.

“È stato bravissimo, dispiace non abbia fatto gol ma ha fatto un lavoro incredibile, deve stare tranquillo”.

Che elemento è per voi Bisseck?

“È un ragazzo che il 13 luglio Marotta, Ausilio e Baccin hanno preso per l’Inter. Io non lo conoscevo, avevo visto solo dei video: ogni giorno ha lavorato in silenzio e si sta meritando quello che sta avendo. Stasera Pavard era in grado di giocare, ma secondo me era giusto confermarlo: spero che possa ritagliarsi soddisfazioni come stasera”.